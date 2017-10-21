Касаткина проиграла Гергес в финале "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Дарья Касаткина уступила в финале "ВТБ Кубка Кремля". Немка Юлия Гергес в двух сетах оказалась сильнее 20-летней теннисистки. Касаткина в третий раз в карьере добралась до финала турнира WTA (все - в этом году) и во второй раз уступила.

Для 28-летней Гергес этот титул стал третьим на подобном уровне. Причем в последний раз она побеждала на турнирах WTA в апреле 2011 года.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гергес (Германия, 7) - КАСАТКИНА (Россия) - 6:1, 6:2