14:15 | Теннис — WTA

Касаткина проиграла Гергес в финале "ВТБ Кубка Кремля"

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Россиянка Дарья Касаткина уступила в финале "ВТБ Кубка Кремля". Немка Юлия Гергес в двух сетах оказалась сильнее 20-летней теннисистки. Касаткина в третий раз в карьере добралась до финала турнира WTA (все - в этом году) и во второй раз уступила.

Для 28-летней Гергес этот титул стал третьим на подобном уровне. Причем в последний раз она побеждала на турнирах WTA в апреле 2011 года.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гергес (Германия, 7) - КАСАТКИНА (Россия) - 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бней Иегуда

Красота победила.)) Юличка, браво!)) Без шансов для Касаткиной.))

14:20

shpasic

эх, Даша, Даша...

14:18