Касаткина проиграла Гергес в финале "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Дарья Касаткина уступила в финале "ВТБ Кубка Кремля". Немка Юлия Гергес в двух сетах оказалась сильнее 20-летней теннисистки. Касаткина в третий раз в карьере добралась до финала турнира WTA (все - в этом году) и во второй раз уступила.
Для 28-летней Гергес этот титул стал третьим на подобном уровне. Причем в последний раз она побеждала на турнирах WTA в апреле 2011 года.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Гергес (Германия, 7) - КАСАТКИНА (Россия) - 6:1, 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Бней Иегуда
Красота победила.)) Юличка, браво!)) Без шансов для Касаткиной.))
14:20
shpasic
эх, Даша, Даша...
14:18