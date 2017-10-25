Касаткина подтвердила участие в турнире в Чарльстоне

Россиянка Дарья Касаткина подтвердила участие в турнире Volvo Car Open, который пройдет в Чарльстоне с 31 марта по 8 апреля 2018 года. Прошлой весной юная теннисистка, переиграв в финале Елену Остапенко (6:1, 6:3) завоевала на этих состязаниях свой первый и пока единственный титул.

Также свой визит на Volvo Car Open-2018 анонсировали чемпионка и финалистка US Open этого года Слоун Стивенс и Мэдисон Кис, а такжедвукратная победительница Уимблдона Петра Квитова, сообщает официальный сайт турнира.