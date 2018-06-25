Касаткина поднялась на 9-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 25 июня, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Лидерство в нем по-прежнему удерживает румынка Симона Халеп.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, поднявшаяся с 10-й на 9-ю позицию. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опустилась с 18-й на 19-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 25 июня

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 5285 очков

2 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3502

3 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 3370

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3050

5 (5). Ангелик Кербер (Германия) – 2731

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2663

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2308

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 2242

9 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 2130

10 (9). Элисе Мертенс (Бельгия) – 2092…

19 (18). Мария Шарапова (Россия) – 1247...

58 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 610...

67 (67). Анна Блинкова (Россия) – 540…

85 (84). Елена Веснина (Россия) – 437...

96 (94). Екатерина Макарова (Россия) – 387.

* – положение в предыдущем рейтинге.