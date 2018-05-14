Касаткина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA, Шарапова вернулась в топ-50

Сегодня, 14 мая, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Первое место продолжает занимать датчанка Каролин Возняцки, в десятку лучших продолжает входить россиянка Дарья Касаткина – она поднялась с 10-й на 8-ю позицию.

Рывок на 49 позиций совершила бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Она поднялась с 99-го на 50-е место.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 14 мая:

1 (1)*. Возняцки (Дания) – 2820 очков,

2 (4) Квитова (Чехия) – 2902,

3 (2). Халеп (Румыния) – 2700,

4 (3). Кербер (Германия) – 2110,

4 (7). Плишкова (Чехия) – 2110,

6 (5).Свитолина (Украина) – 1920,

7 (6). Мертенс (Бельгия) – 1821,

8 (10). КАСАТКИНА (Россия) – 1540,

9 (1). Осака (Япония) – 1531,

10 (9). Мугуруса (Испания) – 1472…

50 (99). ШАРАПОВА (Россия) – 467…

54 (49). БЛИНКОВА (Россия) – 449...

75 (69). ВЕСНИНА (Россия) – 367...

89 (85). МАКАРОВА (Россия) – 316...

94 (91). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 272.

* положение в предыдущем рейтинге