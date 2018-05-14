Касаткина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA, Шарапова вернулась в топ-50

Сегодня, 14 мая, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Первое место продолжает занимать датчанка Каролин Возняцки, в десятку лучших продолжает входить россиянка Дарья Касаткина – она поднялась с 10-й на 8-ю позицию.
Рывок на 49 позиций совершила бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Она поднялась с 99-го на 50-е место.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 14 мая:
1 (1)*. Возняцки (Дания) – 2820 очков,
2 (4) Квитова (Чехия) – 2902,
3 (2). Халеп (Румыния) – 2700,
4 (3). Кербер (Германия) – 2110,
4 (7). Плишкова (Чехия) – 2110,
6 (5).Свитолина (Украина) – 1920,
7 (6). Мертенс (Бельгия) – 1821,
8 (10). КАСАТКИНА (Россия) – 1540,
9 (1). Осака (Япония) – 1531,
10 (9). Мугуруса (Испания) – 1472…
50 (99). ШАРАПОВА (Россия) – 467…
54 (49). БЛИНКОВА (Россия) – 449...
75 (69). ВЕСНИНА (Россия) – 367...
89 (85). МАКАРОВА (Россия) – 316...
94 (91). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 272.
* положение в предыдущем рейтинге