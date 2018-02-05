Касаткина поднялась на 78 мест в чемпионской гонке WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Россиянка Дарья Касаткина поднялась со 110-го на 32-е место после турнира в Санкт-Петербурге, где она дошла до полуфинала.
Победительница турнира чешка Петра Квитова отыграла 123 позиции и теперь занимает 8-ю строчку.
Россиянка Мария Шарапова опустилась с 34-го на 40-е место, Елена Рыбакина и Екатерина Макарова вошли в топ-100.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 5 февраля
1 (1*). Возняцки (Дания) – 2280 очков
2 (2). Халеп (Румыния) – 1580
3 (3). Кербер (Германия) – 1250
4 (4). Мертенс (Бельгия) – 1060
5 (5). Свитолина (Украина) – 900
6 (6). Кар. Плишкова (Чехия) – 615
7 (7). Бенчич (Швейцария) – 540
8 (16). Гергес (Германия) – 535
8 (131). Квитова (Чехия) – 535
10 (8). Си Сувэй (Тайвань) – 460
10 (8). Соснович (Белоруссия) – 460…
32 (110). КАСАТКИНА (Россия) – 257...
40 (34). ШАРАПОВА (Россия) – 240…
70 (57). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 148…
80 (68). ВЕСНИНА (Россия) – 126...
82. РЫБАКИНА (Россия) – 125...
84 (69). ЖУК (Россия) – 123…
87 (131). МАКАРОВА (Россия) – 120...
93 (87). БЛИНКОВА (Россия) – 114.
* – положение в предыдущем рейтинге