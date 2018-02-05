Касаткина поднялась на 78 мест в чемпионской гонке WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Россиянка Дарья Касаткина поднялась со 110-го на 32-е место после турнира в Санкт-Петербурге, где она дошла до полуфинала.

Победительница турнира чешка Петра Квитова отыграла 123 позиции и теперь занимает 8-ю строчку.

Россиянка Мария Шарапова опустилась с 34-го на 40-е место, Елена Рыбакина и Екатерина Макарова вошли в топ-100.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 5 февраля

1 (1*). Возняцки (Дания) – 2280 очков

2 (2). Халеп (Румыния) – 1580

3 (3). Кербер (Германия) – 1250

4 (4). Мертенс (Бельгия) – 1060

5 (5). Свитолина (Украина) – 900

6 (6). Кар. Плишкова (Чехия) – 615

7 (7). Бенчич (Швейцария) – 540

8 (16). Гергес (Германия) – 535

8 (131). Квитова (Чехия) – 535

10 (8). Си Сувэй (Тайвань) – 460

10 (8). Соснович (Белоруссия) – 460…

32 (110). КАСАТКИНА (Россия) – 257...

40 (34). ШАРАПОВА (Россия) – 240…

70 (57). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 148…

80 (68). ВЕСНИНА (Россия) – 126...

82. РЫБАКИНА (Россия) – 125...

84 (69). ЖУК (Россия) – 123…

87 (131). МАКАРОВА (Россия) – 120...

93 (87). БЛИНКОВА (Россия) – 114.

* – положение в предыдущем рейтинге