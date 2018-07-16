Касаткина поднялась на 7-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 16 июля, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Лидерство в нем продолжает удерживать румынка Симона Халеп. На второе место поднялась победительница Уимблдона немка Ангелик Кербер, тройку лучших замыкает датчанка Каролин Возняцки.
Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина – она поднялась с 9-й на 7-ю строчку. Лучший прогресс показала Евгения Родина – она поднялась со 139-й на 79-ю позицию. Сотню лучших в чемпионской гонке WTA занимает Елена Веснина.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 16 июля
1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 5415 очков
2 (5). Ангелик Кербер (Германия) – 4916
3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 3910
4 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3567
5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3060
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2673
7 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2659
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 2582
9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2378
10 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) – 2277...
21 (20). Мария Шарапова (Россия) – 1257…
61 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 650...
64 (96). Екатерина Макарова (Россия) – 628…
69 (70). Анна Блинкова (Россия) – 601...
79 (139). Евгения Родина (Россия) – 524…
100 (85). Елена Веснина (Россия) – 437.
* – положение в предыдущем рейтинге