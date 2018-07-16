Касаткина поднялась на 7-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 16 июля, на официальном сайте WTA был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки организации. Лидерство в нем продолжает удерживать румынка Симона Халеп. На второе место поднялась победительница Уимблдона немка Ангелик Кербер, тройку лучших замыкает датчанка Каролин Возняцки.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина – она поднялась с 9-й на 7-ю строчку. Лучший прогресс показала Евгения Родина – она поднялась со 139-й на 79-ю позицию. Сотню лучших в чемпионской гонке WTA занимает Елена Веснина.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 16 июля

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) – 5415 очков

2 (5). Ангелик Кербер (Германия) – 4916

3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 3910

4 (3). Петра Квитова (Чехия) – 3567

5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 3060

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 2673

7 (9). Дарья Касаткина (Россия) – 2659

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 2582

9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2378

10 (10). Элизе Мертенс (Бельгия) – 2277...

21 (20). Мария Шарапова (Россия) – 1257…

61 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 650...

64 (96). Екатерина Макарова (Россия) – 628…

69 (70). Анна Блинкова (Россия) – 601...

79 (139). Евгения Родина (Россия) – 524…

100 (85). Елена Веснина (Россия) – 437.

* – положение в предыдущем рейтинге