Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина после победы на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге WTA. Для 19-летней россиянки это первый одиночный титул WTA в карьере.
Россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая в финале турнира в Монтеррее немку Ангелик Кербер, осталась на 16-й строчке. Россиянка Светлана Кузнецова занимает девятое место.
Рейтинг WTA
Положение на 10 апреля
1 (1*). Кербер (Германия) – 7335 очков
2 (2). С. Уильямс (США) – 7010
3 (3). Плишкова (Чехия) – 6020
4 (4). Цибулкова (Словакия) – 5065
5 (5). Халеп (Румыния) – 5022
6 (6). Мугуруса (Испания) – 4790
7 (7). Конта (Великобритания) – 4330
8 (8). Радванска (Польша) – 4290
9 (9). Кузнецова (Россия) – 4025
10 (11). Кис (США) – 3857…
15 (14). ВЕСНИНА (Россия) – 2925...
16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2475...
29 (42). КАСАТКИНА (Россия) – 1630...
44 (45). МАКАРОВА (Россия) – 1250...
76 (78). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 775...
78 (80). РОДИНА (Россия) – 773...
89 (86). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680...
92 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 665
* – положение в предыдущем рейтинге