Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина после победы на турнире в Чарльстоне поднялась с 42-го на 29-е место в рейтинге WTA. Для 19-летней россиянки это первый одиночный титул WTA в карьере.

Россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая в финале турнира в Монтеррее немку Ангелик Кербер, осталась на 16-й строчке. Россиянка Светлана Кузнецова занимает девятое место.

Рейтинг WTA

Положение на 10 апреля

1 (1*). Кербер (Германия) – 7335 очков

2 (2). С. Уильямс (США) – 7010

3 (3). Плишкова (Чехия) – 6020

4 (4). Цибулкова (Словакия) – 5065

5 (5). Халеп (Румыния) – 5022

6 (6). Мугуруса (Испания) – 4790

7 (7). Конта (Великобритания) – 4330

8 (8). Радванска (Польша) – 4290

9 (9). Кузнецова (Россия) – 4025

10 (11). Кис (США) – 3857…

15 (14). ВЕСНИНА (Россия) – 2925...

16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2475...

29 (42). КАСАТКИНА (Россия) – 1630...

44 (45). МАКАРОВА (Россия) – 1250...

76 (78). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 775...

78 (80). РОДИНА (Россия) – 773...

89 (86). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 680...

92 (93). ХРОМАЧЕВА (Россия) – 665

* – положение в предыдущем рейтинге