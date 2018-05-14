Касаткина поднялась на 13-ю строчку в рейтинге WTA, Шарапова - на 40-ю

Российские теннисистки Мария Шарапова и Дарья Касаткина улучшили свои позиции в рейтинге WTA. Касаткина поднялась с 15-го на 13-е место, Шарапова взлетела на 12 строчек вверх и теперь занимает 40-ю позицию.
Лучшей теннисисткой по-прежнему является представительница Румынии Симона Халеп. Чешка Каролина Плишкова поднялась с шестой на пятую стрчоку, ее соотечественница Петра Квитова – с десятой на восьмую.
Рейтинг WTA от 14 мая:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7270 очков
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6845
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5505
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5425
6 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5282
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 5080
8 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4550
9 (8). Винус Уильямс (США) – 4286
10 (9). Слоан Стивенс (США) – 4059
13 (15). Дарья Касаткина (Россия) – 2775...
29 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1520...
31 (33). Екатерина Макарова (Россия) – 1380…
39 (27). Светлана Кузнецова (Россия) – 1238
40 (52). Мария Шарапова (Россия) – 1223...
44 (43). Елена Веснина (Россия) – 1175...
85 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) – 758.
* положение в предыдущем рейтинге
tulupp
Даша уверенно двигается в 10-ку,
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