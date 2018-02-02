Касаткина победила Возняцки в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах обыграла первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки.

За выход в финал Касаткина сыграет против француженки Кристины Младенович.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) - Каролин Возняцки (Дания, 1) - 7:6 (7:2), 6:3