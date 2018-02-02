Касаткина победила Возняцки в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах обыграла первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки.
За выход в финал Касаткина сыграет против француженки Кристины Младенович.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) - Каролин Возняцки (Дания, 1) - 7:6 (7:2), 6:3
.@DKasatkina downs Wozniacki!– WTA (@WTA) 2 февраля 2018 г.
Upsets the World No. 1, 7-6(2), 6-3!
Will face @KikiMladenovic in the semis. pic.twitter.com/lvlXYJWp9G
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Бней Иегуда
Ибо если не они, то кто?))
21:51
Бней Иегуда
А что тут пояснять?! Халеп, Возняцки, Мугуруса и другие топы и так круты, а в ближайшие годы будут обрастать выигранными мэйджорами, это ясно как божий день, и к концу карьеру станут ещё более крутыми.)
21:50
Бу-га-га!
Томас - русофоб, прикидывающийся либеральным силовиком.
21:27
Бу-га-га!
Чмока, а 8-10 лет назад, Марибор уже был завсегдатаем, или ещё только собирался?
21:24
from siberia with love
Бней Иегуда Сейчас топы есть.) Если против условной Хингис Серена выходила даже травмированная и выносила её 6-0, то теперь она говорит, что не в состоянии навязывать конкуренцию Халеп, Возняки и другим топам, будучи не оптимально готовой.) Те топы, что были ещё 8-10 лет назад это прошлый век по сравнению с нынешней элитой тура.)------------поясни поконкретнее
21:23
Бней Иегуда
Сейчас топы есть.) Если против условной Хингис Серена выходила даже травмированная и выносила её 6-0, то теперь она говорит, что не в состоянии навязывать конкуренцию Халеп, Возняки и другим топам, будучи не оптимально готовой.) Те топы, что были ещё 8-10 лет назад это прошлый век по сравнению с нынешней элитой тура.)
21:21
Бу-га-га!
shpasic_____ "Вилка" надёжнее.
21:21
Бу-га-га!
Подковоголовый баклан____ Ладно тут впаривать. Чмока после железобетонного Мадрида, переехал из коробки от Нокиа 5, в коробку от Нокиа 3110.
21:20
shpasic
в общем, железобетонная ставка на победителя турнира: точно не Касаткина. или Касаткина, если остальные устанут, травмируются или придумают другие отмазки. надо брать - кэф 1.00.
21:17
Бу-га-га!
Чмоке надо на форуме журнала "Лиза" зарегиться. Там его спортивная оналитега на "ура!" пойдёт.
21:16
from siberia with love
сейчас топов нет-не может быть 15топов-вот вернется транс качок тогда посмотрим
21:15
shpasic
ахахахаха! опять железобетон пошёл)) "Хомяк следущий на выход.))" супер настрой на мейждорах принёс целый один трофей к 27 годам))
21:14
Бней Иегуда
Скажем так топы во всю силу играют только на мэйджорах и Итоговом, всё остальное - тренировка.))
21:07
Dymanomashina
Бней Иегуда Премьер и Интернешнл две самые низшие категории.) Премьер 5 уже покруче.) Премьер Mandatory ещё теплее.)) Ну и мэйджоры с Итоговым особняком.)) 21:04------Так , ну-ка, хлебало халдейское закрыл, и марш на тотализатор
21:06
Dymanomashina
Thomas_Boy_ -----------------И с Бу-га-га не ты сам переписываешься? Не , ну в это все равно не верю
21:05
Бней Иегуда
Премьер и Интернешнл две самые низшие категории.) Премьер 5 уже покруче.) Премьер Mandatory ещё теплее.)) Ну и мэйджоры с Итоговым особняком.))
21:04
кедрнедр1994
Как каролин не повезло, наверно ехала на турнир и думала сольюсь в первом матче и одыхать, а нет проигрывать 16 летней ведь стремно вот и пришлось лишней день сидеть в питере. Дарья молодец халявные деньги и рейтинговые очки взяла ну и в активе победа над действующей 1 ракеткой
21:04
Подковоголовый баклан
После того,как Чмока поднял кучу бабла на победах Осаки,Тима и Джорджевича на Australia Open,все буки отказываются принимать у него ставки. Кроме непопанских контор,где ставки принимают сразу после объявления результата. Это вы за гроши работаете,а Чмока уже 3-й дом с бассейном достраивает на выигрыши. Строит прямо в Бибирево,в дворе дома,где с мамой в однушке живёт!
21:01
Dymanomashina
Thomas_Boy_ Смока, иди в опу.) С твоими "железными в Мадриде" и другими прогнозами.) 20:54----------А ты че, реально не троль?? НЕ русофоб?! Не ЧМОкающий? Братка, я поражен просто. Самого Чмоку к ногтю...
21:01
from siberia with love
турнир кстати категории премьер)
20:57
Thomas_Boy_
Смока, иди в опу.) С твоими "железными в Мадриде" и другими прогнозами.)
20:54
whistler2012
Кто такая Возняцки? Кто такая Касаткина?
20:54
from siberia with love
короче чепушилы,слушать самый адекватный коммент-пролет возняцки читался капитально-на теннис почти не ставлю но сегодня взял-выставил на бирже против возняцки 1,15 50дол до матча(так 1,3 обязательства считал высокими) и даже не смотрел 1сет-повезло что датчанка 1й бреконалу и мою ставку ктото купил.-короче конечно усталость после титула(но это не главное-каролина в таком графике играет всегда-чемпион по кол-ву матчей за сезон постоянно) а эмоциональная усталость, смена континентов хорошая форма дашки(по матчу с корне) и главное что такие игроки как касаткина самые не удобные,их трудно перебегать а надо именно забивать мощью.
20:52
inachipoch
Бней Иегуда Ничего не понял.-------------------- ЧМОка, по твоему умственному развитию круг твоего общения: маленькие дети ( 5-7 лет) и маразматические старики. Кого чаще удаётся разговорить?
20:48
Helicopter
Тольятти!!!!
20:48
Thomas_Boy_
Чушь визжит. Которую ты порешь.
20:46
Бней Иегуда
Томми, титул здесь выиграет Квитова, так что не печалься сильно.))
20:46
Dymanomashina
Чмока-то у нас ноунейм, понимашешь...
20:46
Dymanomashina
А Чмока то пррррррррррр(())
20:45
Бней Иегуда
Ничего не понял.)) Кто визжит?)) Это с твоим пониманием читать надо!)) Человек отпахал 2 недели на сложнейшем мэйджоре, и ты, дуремар, думал что она и в Питер за победой летит?)) Хаха, наивный.)) Исключительно за газпромовским баблом!))
20:41