20:13 | Теннис — WTA

Касаткина победила Возняцки в Санкт-Петербурге

Дарья КАСАТКИНА. Фото REUTERS
Дарья КАСАТКИНА. Фото REUTERS
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Россиянка Дарья Касаткина в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах обыграла первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки.

За выход в финал Касаткина сыграет против француженки Кристины Младенович.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) - Каролин Возняцки (Дания, 1) - 7:6 (7:2), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (34)
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Бней Иегуда

Ибо если не они, то кто?))

21:51

Бней Иегуда

А что тут пояснять?! Халеп, Возняцки, Мугуруса и другие топы и так круты, а в ближайшие годы будут обрастать выигранными мэйджорами, это ясно как божий день, и к концу карьеру станут ещё более крутыми.)

21:50

Бу-га-га!

Томас - русофоб, прикидывающийся либеральным силовиком.

21:27

Бу-га-га!

Чмока, а 8-10 лет назад, Марибор уже был завсегдатаем, или ещё только собирался?

21:24

from siberia with love

Бней Иегуда Сейчас топы есть.) Если против условной Хингис Серена выходила даже травмированная и выносила её 6-0, то теперь она говорит, что не в состоянии навязывать конкуренцию Халеп, Возняки и другим топам, будучи не оптимально готовой.) Те топы, что были ещё 8-10 лет назад это прошлый век по сравнению с нынешней элитой тура.)------------поясни поконкретнее

21:23

Бней Иегуда

Сейчас топы есть.) Если против условной Хингис Серена выходила даже травмированная и выносила её 6-0, то теперь она говорит, что не в состоянии навязывать конкуренцию Халеп, Возняки и другим топам, будучи не оптимально готовой.) Те топы, что были ещё 8-10 лет назад это прошлый век по сравнению с нынешней элитой тура.)

21:21

Бу-га-га!

shpasic_____ "Вилка" надёжнее.

21:21

Бу-га-га!

Подковоголовый баклан____ Ладно тут впаривать. Чмока после железобетонного Мадрида, переехал из коробки от Нокиа 5, в коробку от Нокиа 3110.

21:20

shpasic

в общем, железобетонная ставка на победителя турнира: точно не Касаткина. или Касаткина, если остальные устанут, травмируются или придумают другие отмазки. надо брать - кэф 1.00.

21:17

Бу-га-га!

Чмоке надо на форуме журнала "Лиза" зарегиться. Там его спортивная оналитега на "ура!" пойдёт.

21:16

from siberia with love

сейчас топов нет-не может быть 15топов-вот вернется транс качок тогда посмотрим

21:15

shpasic

ахахахаха! опять железобетон пошёл)) "Хомяк следущий на выход.))" супер настрой на мейждорах принёс целый один трофей к 27 годам))

21:14

Бней Иегуда

Скажем так топы во всю силу играют только на мэйджорах и Итоговом, всё остальное - тренировка.))

21:07

Dymanomashina

Бней Иегуда Премьер и Интернешнл две самые низшие категории.) Премьер 5 уже покруче.) Премьер Mandatory ещё теплее.)) Ну и мэйджоры с Итоговым особняком.)) 21:04------Так , ну-ка, хлебало халдейское закрыл, и марш на тотализатор

21:06

Dymanomashina

Thomas_Boy_ -----------------И с Бу-га-га не ты сам переписываешься? Не , ну в это все равно не верю

21:05

Бней Иегуда

Премьер и Интернешнл две самые низшие категории.) Премьер 5 уже покруче.) Премьер Mandatory ещё теплее.)) Ну и мэйджоры с Итоговым особняком.))

21:04

кедрнедр1994

Как каролин не повезло, наверно ехала на турнир и думала сольюсь в первом матче и одыхать, а нет проигрывать 16 летней ведь стремно вот и пришлось лишней день сидеть в питере. Дарья молодец халявные деньги и рейтинговые очки взяла ну и в активе победа над действующей 1 ракеткой

21:04

Подковоголовый баклан

После того,как Чмока поднял кучу бабла на победах Осаки,Тима и Джорджевича на Australia Open,все буки отказываются принимать у него ставки. Кроме непопанских контор,где ставки принимают сразу после объявления результата. Это вы за гроши работаете,а Чмока уже 3-й дом с бассейном достраивает на выигрыши. Строит прямо в Бибирево,в дворе дома,где с мамой в однушке живёт!

21:01

Dymanomashina

Thomas_Boy_ Смока, иди в опу.) С твоими "железными в Мадриде" и другими прогнозами.) 20:54----------А ты че, реально не троль?? НЕ русофоб?! Не ЧМОкающий? Братка, я поражен просто. Самого Чмоку к ногтю...

21:01

from siberia with love

турнир кстати категории премьер)

20:57

Thomas_Boy_

Смока, иди в опу.) С твоими "железными в Мадриде" и другими прогнозами.)

20:54

whistler2012

Кто такая Возняцки? Кто такая Касаткина?

20:54

from siberia with love

короче чепушилы,слушать самый адекватный коммент-пролет возняцки читался капитально-на теннис почти не ставлю но сегодня взял-выставил на бирже против возняцки 1,15 50дол до матча(так 1,3 обязательства считал высокими) и даже не смотрел 1сет-повезло что датчанка 1й бреконалу и мою ставку ктото купил.-короче конечно усталость после титула(но это не главное-каролина в таком графике играет всегда-чемпион по кол-ву матчей за сезон постоянно) а эмоциональная усталость, смена континентов хорошая форма дашки(по матчу с корне) и главное что такие игроки как касаткина самые не удобные,их трудно перебегать а надо именно забивать мощью.

20:52

inachipoch

Бней Иегуда Ничего не понял.-------------------- ЧМОка, по твоему умственному развитию круг твоего общения: маленькие дети ( 5-7 лет) и маразматические старики. Кого чаще удаётся разговорить?

20:48

Helicopter

Тольятти!!!!

20:48

Thomas_Boy_

Чушь визжит. Которую ты порешь.

20:46

Бней Иегуда

Томми, титул здесь выиграет Квитова, так что не печалься сильно.))

20:46

Dymanomashina

Чмока-то у нас ноунейм, понимашешь...

20:46

Dymanomashina

А Чмока то пррррррррррр(())

20:45

Бней Иегуда

Ничего не понял.)) Кто визжит?)) Это с твоим пониманием читать надо!)) Человек отпахал 2 недели на сложнейшем мэйджоре, и ты, дуремар, думал что она и в Питер за победой летит?)) Хаха, наивный.)) Исключительно за газпромовским баблом!))

20:41