07:02 | Теннис — WTA

Касаткина победила Возняцки и вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе

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Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 7:5 она переиграла датчанку Каролин Возняцки. Дарья чисто выиграла 22 мяча и допустила 20 неточностей, аналогичные показатели ее соперницы – 26 и 30 соответственно. В четвертьфинале Касаткина встретится с Каролин Гарсия или Ангелик Кербер.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Я из Волгограда

Турнир в Индиан-Уэллсе в теннисной среде называют пятым турниром Большого Шлема. У женщин призовой фонд под 9 миллионов долларов.Разыгрываются большие рейтинговые очки. Ну а теперь пусть горе-иксперды с пеной у рта рассказывают про усталость и немотивированность Дашиных соперниц. Ау,ЧМОка,вперёд....Тяжёлые времена у него,кстати,наступили аккурат в тот день когда он родился.

07:55

Хрю-хрю

Нереальный прогресс! Надеюсь Даша только в начале пути. Удачи! Ну а у ЧМОки похоже наступают тяжёлые времена...

07:42

smirnovriyy

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog

07:40

Я из Волгограда

Ну кто бы сомневался.Даша превращается в теннисного монстра. Вчера прихлопнула чемпионку US Open, а сегодня ушатала чемпионку Австралии. Из маленькой девочки,ещё пару месяцев назад беззаботно играющей в ладушки-попрыгушки вместе с Дарьей Гавриловой наша Даша превращается в "Надаля в юбке",теннисную убийцу. Трепещите так называемые фаворитки.Касаткина идёт.Каро уже минус. ЧМОку жаль,расстроится бедолага.

07:32

shpasic

хаха, Даша - космос!))

07:10

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