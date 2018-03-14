Касаткина победила Возняцки и вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 7:5 она переиграла датчанку Каролин Возняцки. Дарья чисто выиграла 22 мяча и допустила 20 неточностей, аналогичные показатели ее соперницы – 26 и 30 соответственно. В четвертьфинале Касаткина встретится с Каролин Гарсия или Ангелик Кербер.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 6:4, 7:5
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Материалы других СМИ
Я из Волгограда
Турнир в Индиан-Уэллсе в теннисной среде называют пятым турниром Большого Шлема. У женщин призовой фонд под 9 миллионов долларов.Разыгрываются большие рейтинговые очки. Ну а теперь пусть горе-иксперды с пеной у рта рассказывают про усталость и немотивированность Дашиных соперниц. Ау,ЧМОка,вперёд....Тяжёлые времена у него,кстати,наступили аккурат в тот день когда он родился.
07:55
Хрю-хрю
Нереальный прогресс! Надеюсь Даша только в начале пути. Удачи! Ну а у ЧМОки похоже наступают тяжёлые времена...
07:42
smirnovriyy
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
07:40
Я из Волгограда
Ну кто бы сомневался.Даша превращается в теннисного монстра. Вчера прихлопнула чемпионку US Open, а сегодня ушатала чемпионку Австралии. Из маленькой девочки,ещё пару месяцев назад беззаботно играющей в ладушки-попрыгушки вместе с Дарьей Гавриловой наша Даша превращается в "Надаля в юбке",теннисную убийцу. Трепещите так называемые фаворитки.Касаткина идёт.Каро уже минус. ЧМОку жаль,расстроится бедолага.
07:32
shpasic
хаха, Даша - космос!))
07:10