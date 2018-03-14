Касаткина победила Возняцки и вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 7:5 она переиграла датчанку Каролин Возняцки. Дарья чисто выиграла 22 мяча и допустила 20 неточностей, аналогичные показатели ее соперницы – 26 и 30 соответственно. В четвертьфинале Касаткина встретится с Каролин Гарсия или Ангелик Кербер.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 6:4, 7:5