16:50 | Теннис — WTA

Касаткина победила Ван Цян на старте WTA Elite Trophy

Обсудить
2

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над китаянкой Ван Цян в первом матче группoвого турнира WTA Elite Trophy. Во второй игре она встретится с Мэдисон Кис из США.

Чжухай (Китай) 

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 

Призовой фонд 2 349 363 доллара 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Группа "Азалия" 

Дарья Касаткина (Россия, 1) - Ван Цян (Китай, 11) - 6:1, 2:6, 7:5

Группа "Роза" 

Элисе Мертенс (Бельгия, 4) - Анетт Контавейт (Эстония, 10) - 6:3, 6:1

Группа "Орхидея" 

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) - Эшли Барти (Австралия, 9) - 6:4, 6:

Обсудить
2
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...