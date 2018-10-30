Касаткина победила Ван Цян на старте WTA Elite Trophy

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над китаянкой Ван Цян в первом матче группoвого турнира WTA Elite Trophy. Во второй игре она встретится с Мэдисон Кис из США.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 349 363 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Азалия"

Дарья Касаткина (Россия, 1) - Ван Цян (Китай, 11) - 6:1, 2:6, 7:5

Группа "Роза"

Элисе Мертенс (Бельгия, 4) - Анетт Контавейт (Эстония, 10) - 6:3, 6:1

Группа "Орхидея"

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) - Эшли Барти (Австралия, 9) - 6:4, 6: