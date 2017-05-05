Россиянка Дарья Касаткина победила в номинации "Прорыв месяца" Женской теннисной ассоциации (WTA) в апреле, сообщает официальный сайт WTA. Победитель был выявлен путем голосования болельщиков.

Россиянка получила 60 процентов голосов. Второе место досталось чешской теннисистке Маркете Вондроушовой (20 процентов), тройку замкнула украинская спортсменка Даяна Ястремская (11 процентов).

Напомним, что Касаткина в апреле выиграл турнир в Чарльстоне и этот трофей стал для нее первым в карьере. Россиянка занимает 28-е место в рейтинге WTA.