Касаткина победила в Дубае Конту и сыграет в четвертьфинале с Весниной

Россиянка Дарья Касаткина обыграла британку Джоанну Конту в матче второго круга турнира в Дубае. В четвертьфинале Касаткина встретится с соотечественницей Еленой Весниной.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) - Ван Цян (Китай, LL) - 6:1, 5:7, 6:2

Ангелик Кербер (Германия, 6) - Сара Эррани (Италия, Q) - 6:4, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 3) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 5:7, 6:2, 6:4

Наоми Осака (Япония, WC) - Анетт Контавейт (Эстония) - 6:2, 7:6(7:5)

Дарья КАСАТКИНА (Россия) - Джоанна Конта (Великобритания, 7, WC) - 4:6, 7:6 (8:6), 6:2