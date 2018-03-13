Касаткина победила Стивенс и сыграет с Возняцки в США

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:3 она переиграла американку Слоан Стивенс. Отметим, что Касаткина выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. В следующем раунде она встретится с датчанкой Каролин Возняцки.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) – Слоан Стивенс (США, 13) – 6:4, 6:3.
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Котттт
Я из Волгограда Чмока щас не может ответить, он нервно смотрит матч Свистолиной. А Касатон действительно крут, похоже начинает взрослеть. Сей результат подтвердил ещё одну догадку. Похоже что девонька Стивенс на летней американской серии была таки обколота (или откормлена) клевыми допингами. Где-то ещё с судейками поработали, где-то баксы занесли. Ну очень уж срежиссированно выглядела та победа на US Open, а до и после мрак мрачнейший без шансов. Сильно напоминает ситуацию в мужском теннисе, когда уходили Сампрас и Агасси, и тут внезапно победил Роддик (который в итоге оказался пузырем), типа надежда есть, угу. Звездно-полосатый женский теннис после ухода старухи Си ждут тяжелые болотные времена, кои в мужском длятся уже 2-й десяток лет. И никакими терапевтическими исключениями, друзья мои, эту ситуацию не исправить.
03:57
Я из Волгограда
Во время матча комментатор сказал, что Касаткина входит в своеобразный клуб теннисисток,которые не достигнув возраста 21-го года уже умудрялись побеждать первых ракеток мира. Он назвал всего несколько имён: сёстры Уильямс,Шарапова,Кузнецова и Касаткина. Не знаю,может были и другие молодые теннисистки,побеждавшие действующих первых ракеток мира,но нет времени это проверять - пойду спать. ЧМОке - привет.
03:37
Я из Волгограда
Кстати,за последние 40 дней Даша поочерёдно зачехлила действующих чемпионов Австралии,Уимблдона и US Open: Возняцки, Мугурусу и сегодня Слоника Стивенс. Ну а чемпионку Ролан Гарроса Алёну Остапенко наша Даша деклассировала во время прошлогоднего US Open: 6-3,6-2. А ведь был ещё в прошлом апреле победный финал в Чарльстоне, в котором Даша просто ушатала латвийку:6-3,6-1. Но тогда Остапенко была ещё никем,ноунеймом,как любит говорить один наш знакомый. Скажи,ЧМОка,ведь Даша - крутая?
03:20
Я из Волгограда
Даша - браво. Твоя игра сейчас - просто супер. Мне через 4 часа на работу вставать, а я от экрана оторваться не мог. Спасибо за красивую победу.
03:04