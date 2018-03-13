Касаткина победила Стивенс и сыграет с Возняцки в США

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:3 она переиграла американку Слоан Стивенс. Отметим, что Касаткина выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. В следующем раунде она встретится с датчанкой Каролин Возняцки.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) – Слоан Стивенс (США, 13) – 6:4, 6:3.