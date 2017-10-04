Касаткина победила Агнешку Радванску и сыграет с обидчицей Шараповой Халеп

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв в трех сетах Агнешку Радванску. Ее следующей соперницей станет Симона Халеп, которая победила Марию Шарапову.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

КАСАТКИНА (Россия) - Радванска А. (Польша, 11) - 4:6, 7:5, 6:2