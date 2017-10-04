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19:50 | Теннис — WTA

Касаткина победила Агнешку Радванску и сыграет с обидчицей Шараповой Халеп

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Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв в трех сетах Агнешку Радванску. Ее следующей соперницей станет Симона Халеп, которая победила Марию Шарапову.

Пекин (Китай) 

Турнир WTA China Open 

Призовой фонд 6 381 679 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

КАСАТКИНА (Россия) - Радванска А. (Польша, 11) - 4:6, 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Оп--па, глоры ура--поцтреотовские оживились!!! Все сопли после ""неудержимой"" на кулачки--то намотали???

20:27

shpasic

Даша любит выносить мусор)

20:12

diskmen

Неожиданно ,но очень приятно.Одним словом,сюрприз.

20:03

shpasic

теперь декласснутой только на Кубок Кремля ехать - самоутверждаться на фоне юниорок, бгг))

19:57

shpasic

Даша на классе.)) вкусная бараночка для Агнешки, бгг))

19:54