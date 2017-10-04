Касаткина победила Агнешку Радванску и сыграет с обидчицей Шараповой Халеп

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв в трех сетах Агнешку Радванску. Ее следующей соперницей станет Симона Халеп, которая победила Марию Шарапову.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
КАСАТКИНА (Россия) - Радванска А. (Польша, 11) - 4:6, 7:5, 6:2
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Оп--па, глоры ура--поцтреотовские оживились!!! Все сопли после ""неудержимой"" на кулачки--то намотали???
20:27
shpasic
Даша любит выносить мусор)
20:12
diskmen
Неожиданно ,но очень приятно.Одним словом,сюрприз.
20:03
shpasic
теперь декласснутой только на Кубок Кремля ехать - самоутверждаться на фоне юниорок, бгг))
19:57
shpasic
Даша на классе.)) вкусная бараночка для Агнешки, бгг))
19:54