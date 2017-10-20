16:32 | Теннис — WTA

Касаткина - первая финалистка "ВТБ Кубка Кремля"

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Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах победила румынку Ирину-Камелию Бегу в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля". В финале она встретится с победителем пары Наталья Вихлянцева - Юлия Гергес.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

КАСАТКИНА (Россия) - Бегу (Румыния) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bache Gabrielsen

Все время думаю - за счет Дашка своих соперниц обыгрывает ? Пока не нахожу ответа :) Но все равно молодец.

16:53