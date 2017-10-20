Касаткина - первая финалистка "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах победила румынку Ирину-Камелию Бегу в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля". В финале она встретится с победителем пары Наталья Вихлянцева - Юлия Гергес.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

КАСАТКИНА (Россия) - Бегу (Румыния) - 6:2, 6:3