Касаткина - первая финалистка "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах победила румынку Ирину-Камелию Бегу в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля". В финале она встретится с победителем пары Наталья Вихлянцева - Юлия Гергес.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
КАСАТКИНА (Россия) - Бегу (Румыния) - 6:2, 6:3
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Bache Gabrielsen
Все время думаю - за счет Дашка своих соперниц обыгрывает ? Пока не нахожу ответа :) Но все равно молодец.
16:53