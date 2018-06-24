Касаткина, Павлюченкова, Кузнецова и другие узнали соперниц в Истбурне

С 24 по 30 июня в Истбурне пройдет крупный турнир, который имеет высокую категорию WTA Premier. Первый номер посева получила датчанка Каролин Возняцки, которая пропустит стартовый раунд (так же, как и другие 15 сеяных теннисисток).



Отметим, что в соревновании сыграют пять россиянок: Наталья Вихлянцева, прошедшая квалификацию, встретится с Се-Шувэй из Китайского Тайпея, Екатерина Макарова – со словачкой Доминикой Цибулковой, Светлана Кузнецова – с гречанкой Марией Саккари, а Анастасия Павлюченкова – с румынкой Сораной Кырстя.



Дарья Касаткина, 7-я сеяная, во втором раунде сыграет с Самантой Стосур (Австралия) или Элисон ван Уйтванк (Бельгия).