Касаткина, Павлюченкова, Кузнецова и другие узнали соперниц в Истбурне

С 24 по 30 июня в Истбурне пройдет крупный турнир, который имеет высокую категорию WTA Premier. Первый номер посева получила датчанка Каролин Возняцки, которая пропустит стартовый раунд (так же, как и другие 15 сеяных теннисисток).
Отметим, что в соревновании сыграют пять россиянок: Наталья Вихлянцева, прошедшая квалификацию, встретится с Се-Шувэй из Китайского Тайпея, Екатерина Макарова – со словачкой Доминикой Цибулковой, Светлана Кузнецова – с гречанкой Марией Саккари, а Анастасия Павлюченкова – с румынкой Сораной Кырстя.
Дарья Касаткина, 7-я сеяная, во втором раунде сыграет с Самантой Стосур (Австралия) или Элисон ван Уйтванк (Бельгия).
- Светлана Кузнецова
- Каролин Возняцки
- Стосур
- Анастасия Павлюченкова
- Доминика Цибулкова
- Екатерина Макарова
- Дарья Касаткина
- Наталья Вихлянцева
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