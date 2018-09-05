Касаткина, Павлюченкова и Соболенко выступят в Москве

Стал известен предварительный состав участниц "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве с 15 по 21 октября. В него, как уже сообщал "СЭ", вошла пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова.

Кроме нее, в "Олимпийском" планируют сыграть экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова, первая ракетка России Дарья Касаткина, еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова, победительница недавнего турнира в Цинциннати голландка Кики Бертеннс, полуфиналистка Australian Open-2018 Элиз Мертенс, латвийка Анастасия Севастова, которая на проходящем сейчас в Нью-Йорке Открытом чемпионате США вышла в полуфинал, быстро прогрессирующая белорусская теннисистка Арина Соболенко, а также Михаэла Бузарнеску (Румыния), Барбора Стрыцова (Чехия), Анетт Контавейт (Эстония), Магдалена Рыбарикова (Словакия), Ализе Корне (Франция), Дарья Гаврилова (Австралия), Александра Соснович (Белоруссия), Доминика Цибулкова (Словакия), Леся Цуренко (Украина) , Даниэла Коллинс (США), Джоанна Конта (Великобритания) и Кристина Младенович (Франция), сообщает официальный сайт турнира.