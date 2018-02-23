Касаткина отыграла три матчбола и победила Мугурусу в полуфинале в Дубае

Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Дубае. Со счетом 3:6, 7:6 (13:11), 6:1 она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу. Отметим, что во втором сете россиянка отыграла три матчбола, а всего на этом турнире она спасла в сумме пять матчболов.
На счету Касаткиной 19 ударов навылет и 38 ошибок, у Мугурусы – 30 и 60 соответственно.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Дарья КАСАТКИНА (Россия) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) - 3:6, 7:6 (13:11), 6:1
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Бабасян Арсен Ноунеймович
Даже у филипка, который ТИПА ЗА ПАЦАНОВ, и то шансов больше было...))
21:27 23 февраля
Бабасян Арсен Ноунеймович
Не вижу за счёт чего Элинка способна проиграть финал.)) Повезло с соперницей.))
21:10 23 февраля
Я из Волгограда
ЧМОшный, а что это тебя трут? Ты ж нам такую важную инфу слил. Настоящий капер-профессионал. Который не боится ставить на события с кэфом 1.02 Хотя,это уже получается попан-лох.
20:08 23 февраля
Бабасян Арсен Ноунеймович
Ставить буду обязательно.)
19:14 23 февраля
Leks86
читалось ха
19:12 23 февраля
Сибиряк.1974.СМ
Молодец!
19:10 23 февраля
Я из Волгограда
Даша - красавица. Уже второй матч против топов, Конты и Мугурусы,вытаскивает на жилах. Ну а Веснину с какой-то там Радванской проглотила и не заметила.Как будет дальше,не знаю,но последние 5 дней Даша приносит только положительные эмоции. Да что там,я просто кайфую от её игры.Если честно,не ожидал.
19:08 23 февраля
ladafan
нечмокиндень!!!
19:07 23 февраля
shpasic
ахаха, Дашуля на классе!))
18:56 23 февраля