18:49 23 февраля | Теннис — WTA

Касаткина отыграла три матчбола и победила Мугурусу в полуфинале в Дубае

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Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Дубае. Со счетом 3:6, 7:6 (13:11), 6:1 она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу. Отметим, что во втором сете россиянка отыграла три матчбола, а всего на этом турнире она спасла в сумме пять матчболов.

На счету Касаткиной 19 ударов навылет и 38 ошибок, у Мугурусы – 30 и 60 соответственно.

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Дарья КАСАТКИНА (Россия) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) - 3:6, 7:6 (13:11), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Бабасян Арсен Ноунеймович

Даже у филипка, который ТИПА ЗА ПАЦАНОВ, и то шансов больше было...))

21:27 23 февраля

Бабасян Арсен Ноунеймович

Не вижу за счёт чего Элинка способна проиграть финал.)) Повезло с соперницей.))

21:10 23 февраля

Я из Волгограда

ЧМОшный, а что это тебя трут? Ты ж нам такую важную инфу слил. Настоящий капер-профессионал. Который не боится ставить на события с кэфом 1.02 Хотя,это уже получается попан-лох.

20:08 23 февраля

Бабасян Арсен Ноунеймович

Ставить буду обязательно.)

19:14 23 февраля

Leks86

читалось ха

19:12 23 февраля

Сибиряк.1974.СМ

Молодец!

19:10 23 февраля

Я из Волгограда

Даша - красавица. Уже второй матч против топов, Конты и Мугурусы,вытаскивает на жилах. Ну а Веснину с какой-то там Радванской проглотила и не заметила.Как будет дальше,не знаю,но последние 5 дней Даша приносит только положительные эмоции. Да что там,я просто кайфую от её игры.Если честно,не ожидал.

19:08 23 февраля

ladafan

нечмокиндень!!!

19:07 23 февраля

shpasic

ахаха, Дашуля на классе!))

18:56 23 февраля

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