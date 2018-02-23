Касаткина отыграла три матчбола и победила Мугурусу в полуфинале в Дубае

Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA в Дубае. Со счетом 3:6, 7:6 (13:11), 6:1 она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу. Отметим, что во втором сете россиянка отыграла три матчбола, а всего на этом турнире она спасла в сумме пять матчболов.

На счету Касаткиной 19 ударов навылет и 38 ошибок, у Мугурусы – 30 и 60 соответственно.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья КАСАТКИНА (Россия) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) - 3:6, 7:6 (13:11), 6:1