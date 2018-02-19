Касаткина опустилась на 40-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина опустилась с 32-го на 40-е место. Анна Блинкова, занимавшая 93-ю строчку, поднялась на 43-ю. Мария Шарапова потеряла пять позиций и теперь идет 45-й.
Чешка Петра Квитова поднялась на 4-е место, испанка Гарбинье Мугуруса – на 7-е с 45-го.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 19 февраля
1 (1*). Возняцки (Дания) – 2630
2 (2). Халеп (Румыния) – 1930
3 (3). Кербер (Германия) – 1440
4 (8). Квитова (Чехия) – 1435
5 (4). Мертенс (Бельгия) – 1120
6 (5). Свитолина (Украина) – 1005
7 (45). Мугуруса (Испания) – 810
8 (8). Гергес (Германия) – 725
9 (6). Кар. Плишкова (Чехия) – 720
10 (12). Бузэрнеску (Румыния) – 559…
40 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 258...
43 (93). БЛИНКОВА (Россия) – 249…
45 (40). ШАРАПОВА (Россия) – 241...
63 (87). МАКАРОВА (Россия) – 180...
65 (70). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 168...
77 (84). ЖУК (Россия) – 143...
83 (82). РЫБАКИНА (Россия) – 129..
84 (80). ВЕСНИНА (Россия) – 127.
* положение в предыдущем рейтинге