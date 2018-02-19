Касаткина опустилась на 40-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина опустилась с 32-го на 40-е место. Анна Блинкова, занимавшая 93-ю строчку, поднялась на 43-ю. Мария Шарапова потеряла пять позиций и теперь идет 45-й.

Чешка Петра Квитова поднялась на 4-е место, испанка Гарбинье Мугуруса – на 7-е с 45-го.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 19 февраля

1 (1*). Возняцки (Дания) – 2630

2 (2). Халеп (Румыния) – 1930

3 (3). Кербер (Германия) – 1440

4 (8). Квитова (Чехия) – 1435

5 (4). Мертенс (Бельгия) – 1120

6 (5). Свитолина (Украина) – 1005

7 (45). Мугуруса (Испания) – 810

8 (8). Гергес (Германия) – 725

9 (6). Кар. Плишкова (Чехия) – 720

10 (12). Бузэрнеску (Румыния) – 559…

40 (32). КАСАТКИНА (Россия) – 258...

43 (93). БЛИНКОВА (Россия) – 249…

45 (40). ШАРАПОВА (Россия) – 241...

63 (87). МАКАРОВА (Россия) – 180...

65 (70). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 168...

77 (84). ЖУК (Россия) – 143...

83 (82). РЫБАКИНА (Россия) – 129..

84 (80). ВЕСНИНА (Россия) – 127.

* положение в предыдущем рейтинге