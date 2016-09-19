Россиянка Дарья Касаткина опустилась на 29-ю строчку рейтинга WTA. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг WTA

Положение на 19 сентября

1 (1*). Кербер (Германия) – 8730

2 (2). С. Уильямс (США) – 7050

3 (3). Мугуруса (Испания) – 5830

4 (4). Радванска (Польша) – 5815

5 (5). Халеп (Румыния) – 4801

6 (6). Плишкова (Чехия) – 4425

7 (7). В. Уильямс (США) – 3815

8 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 3330

9 (9). Кис (США) – 3286

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3250...

17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2255...

19 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2114...

29 (25). КАСАТКИНА (Россия) – 1563...

39 (42). МАКАРОВА (Россия) – 1352...

91 (91). ГАСПАРЯН (Россия) – 723...

94 (93). ШАРАПОВА (Россия) – 691...

96 (96). РОДИНА (Россия) – 674

* – положение в предыдущем рейтинге