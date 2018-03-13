Касаткина обыграла всех четырех действующих победительниц турниров "Большого шлема"

Россиянка Дарья Касаткина отметилась любопытным достижением, обыграв в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе американку Слоан Стивенс. Теперь в активе Касаткиной есть победы над всеми четырьмя действующими победительницами турниров "Большого шлема".

Ранее Касаткина побеждала на турнире в Санкт-Петербурге датчанку Каролин Возняцки, в Нью-Йорке обыгрывала Елену Остапенко, а в Дубае – Гарбинье Мугурусу.