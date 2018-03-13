Касаткина обыграла всех четырех действующих победительниц турниров "Большого шлема"

Россиянка Дарья Касаткина отметилась любопытным достижением, обыграв в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе американку Слоан Стивенс. Теперь в активе Касаткиной есть победы над всеми четырьмя действующими победительницами турниров "Большого шлема".
Ранее Касаткина побеждала на турнире в Санкт-Петербурге датчанку Каролин Возняцки, в Нью-Йорке обыгрывала Елену Остапенко, а в Дубае – Гарбинье Мугурусу.
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Don
ЧМОка, может быть потому, что она там с ними не пересеклась по турнирной сетке?))) Говорил тебе, не пей боярышник)
11:41
Алехандрохорс
Индиан-Уэллс крутой турнир. Будут победы а на большом шлеме. Пока в топ 20 надо освоиться, пощипывая периодически Топ-10. Умничка. Давай четвертьфинал и долее по расписанию).
10:33
ValeraK
Кто-то выигрывает благодаря допингу, а кто-то - благодаря прокладкам))
10:30
Бабасян Арсен Ноунеймович
Ну так а чего она не выиграла у Мугурусы на Уимблдоне, у Остапенко на РГ, у Стивенс на US Open, а у Возняцки на АО?)) Ложка дорога к обеду!) Выигрывать надо когда нужно, а не в проходных матчах, когда эти игроки не в форме.) У Мугурусы и Викери на днях выиграла, №100 в рейтинге, но толку от этой победы!?))
10:03
shpasic
Дашуля - космос!))
09:52