Касаткина обыграла Ван Уйтванк во втором раунде турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Элисон Ван Уйтванк (5:7, 6:4, 6:1) во втором раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания). Матч продолжался два часа и семь минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 7) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 5:7, 6:4, 6:1

Джоанна Конта (Великобритания, 13) - Александра Крунич (Сербия) - 6:1, 6:3

Михаэла Бузарнеску (Румыния) - Кики Бертенс (Голландия, 12) - 3:6, 7:6 (7:5), 6:3

Анастасия Севастова (Латвия, 11) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - 6:3, 6:4

Петра Квитова (Чехия, 3) - Катерина Бондаренко (Украина, Q) - 7:5, 6:3