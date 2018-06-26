Касаткина обыграла Ван Уйтванк во втором раунде турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Элисон Ван Уйтванк (5:7, 6:4, 6:1) во втором раунде турнира WTA в Истборне (Великобритания). Матч продолжался два часа и семь минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 852 564 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 7) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 5:7, 6:4, 6:1
Джоанна Конта (Великобритания, 13) - Александра Крунич (Сербия) - 6:1, 6:3
Михаэла Бузарнеску (Румыния) - Кики Бертенс (Голландия, 12) - 3:6, 7:6 (7:5), 6:3
Анастасия Севастова (Латвия, 11) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) - 6:3, 6:4
Петра Квитова (Чехия, 3) - Катерина Бондаренко (Украина, Q) - 7:5, 6:3