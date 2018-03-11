02:02 | Теннис — WTA

Касаткина обыграла Синякову и сыграет со Стивенс или Азаренко в Калифорнии


Россиянка Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. При счете 2:6, 2:5 от продолжения матча отказалась ее соперница, чешка Катержина Синякова, которую беспокоили боли в бедре. Касаткина далее встретится с американкой Слоан Стивенс или белоруской Викторией Азаренко

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 5:2 отказ 2-го игрока

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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