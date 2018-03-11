Касаткина обыграла Синякову и сыграет со Стивенс или Азаренко в Калифорнии

Россиянка Дарья Касаткина вышла в третий раунд турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. При счете 2:6, 2:5 от продолжения матча отказалась ее соперница, чешка Катержина Синякова, которую беспокоили боли в бедре. Касаткина далее встретится с американкой Слоан Стивенс или белоруской Викторией Азаренко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 20) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:2, 5:2 отказ 2-го игрока