Касаткина обыграла Мугурусу и вышла на Квитову в Мадриде

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде. Она за 2 часа 28 минут переиграла третью "сеяную" Гарбинье Мугурусу – 6:2, 4:6, 6:3. Россиянка, которой 7 мая исполнился 21 год, побеждает чемпионку Roland Garros-2016 и Уимблдона-2017 во второй раз за сезон. Ранее Касаткина взяла верх над Мугурусой в Дубае. Следующей соперницей россиянки будет чешка Петра Квитова.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – 6:2, 4:6, 6:3