18:37 | Теннис — WTA

Касаткина обыграла Конту и вышла в финал "ВТБ Кубка Кремля"

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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Великобритании Джоанну Конту (6:4, 6:3) в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля". Матч продолжался один час и 33 минуты.

В финале россиянка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая ранее обыграла Анастасию Севастову (6:3, 3:6, 6:3).

Москва (Россия) 

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 867 766 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Дарья Касаткина (Россия, 6) - Джоанна Конта (Великобритания) - 6:4, 6:3

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2018/

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