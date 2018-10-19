Касаткина обыграла Конту и вышла в финал "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Великобритании Джоанну Конту (6:4, 6:3) в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля". Матч продолжался один час и 33 минуты.

В финале россиянка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая ранее обыграла Анастасию Севастову (6:3, 3:6, 6:3).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 6) - Джоанна Конта (Великобритания) - 6:4, 6:3

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