Касаткина обыграла Конту и вышла в финал "ВТБ Кубка Кремля"

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Великобритании Джоанну Конту (6:4, 6:3) в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля". Матч продолжался один час и 33 минуты.
В финале россиянка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, которая ранее обыграла Анастасию Севастову (6:3, 3:6, 6:3).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 867 766 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Дарья Касаткина (Россия, 6) - Джоанна Конта (Великобритания) - 6:4, 6:3
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