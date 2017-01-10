Касаткина обыграла Кербер в Сиднее

Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Сиднее. В матче второго круга россиянка обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер.
За выход в полуфинал Касаткина поспорит с победительницей пары Дарья Гаврилова – Джоанна Конта.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
КАСАТКИНА (Россия) - Кербер (Германия, 1) - 7:6(7:5), 6:2
ЮКИ
Умничка!!!
08:22
ДЖИММ
а
08:07
CanagliaVova
Чмока разорился
08:04