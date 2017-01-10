07:47 | ТЕННИС — WTA

Касаткина обыграла Кербер в Сиднее

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Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Сиднее. В матче второго круга россиянка обыграла первую ракетку мира немку Ангелик Кербер.

За выход в полуфинал Касаткина поспорит с победительницей пары Дарья Гаврилова – Джоанна Конта.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

КАСАТКИНА (Россия) - Кербер (Германия, 1) - 7:6(7:5), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/

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