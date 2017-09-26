Касаткина обыграла Халеп на турнире в Ухани и сыграет с Макаровой

Россиянка Дарья Касаткина победила румынку Симону Халеп во втором круге турнира в Ухани. Спортсменка отдала второй "сеяной" три гейма – 6:2, 6:1. В следующем круге Касаткина встретится со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

В других встречах турнира словачка Доминика Цибулкова обыграла швейцарку Жиль Белен Тейчманн, а Елена Остапенко из Латвии победила чешку Барбору Стрыцову.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

КАСАТКИНА (Россия) – Халеп (Румыния, 2) – 6:2, 6:1

Цибулкова (Словакия, 7) - Тейчманн (Швейцария, WC) - 6:2, 6:2

Остапенко (Латвия, 8) - Стрыцова (Чехия) - 2:6, 7:5, 6:3

Лепченко (США, Q) - Бертенс (Голландия) - 6:4, 6:4