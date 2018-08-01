Касаткина – об идеальном бойфренде: "Важно знать, для него я не банкомат"

Лучшая теннисистка России, 13-й номер рейтинга WTA Дарья Касаткина в интервью Eurosport рассказала о попытках парней познакомиться с ней в Инстаграме. 21-летняя спортсменка отметила, что ей было бы сложно встречаться с кем-либо из представителей ATP-тура.

– Предложений много. Особенно, когда я приезжаю на какой-нибудь турнир в России, все резко активизируются, – сказала Касаткина. – Я немного побаиваюсь ходить на свидания с ребятами из директа, которых я вообще не знаю. И мой брат тоже боится, говорит: "Ни в коем случае! Нет, нет, нельзя!" С этим сложно, конечно.

Был ненормальный француз, вернее он до сих пор есть. Ему, наверное, лет 18-19, он написывал всем моим друзьям в "Инстаграме", причем очень изощренно. Он придумал легенду, что он мой друг, но потерял мой телефон и теперь пишет моим друзьям, чтобы его добыть. Мне все это скидывают, естественно, телефон никто не дал. Я говорю: "По приколу скиньте номер моего брата". И вот он переписывается с моим братом с полной уверенностью, что это я. Это очень смешно, на самом деле, но он немного ненормальный, и вот это уже не смешно.

Где теннисистка может найти себе парня, кроме как на корте? Мне бы кто сказал, где найти парня, ха-ха-ха. С парнями из АТР-тура встречаться – это тоже очень сложно. Всего несколько турниров в году совместных, получается, что вы в постоянных разъездах. Как получится, так получится, на самом деле.

Самый милый подарок? Вот как раз на River Cup (турнир, проходивший в Москве. – Прим. "СЭ") молодой человек принес на корт большой букет цветов и бутсы Неймара. На одной мое имя, на другой его.

Мои свидания? Ну, не знаю, мне попадались какие-то ленивые. Они не хотели делать ничего особенного, просто зовут куда-то посидеть и все. Поэтому у меня каких-то капец запоминающихся свиданий не было.

Идеальный парень? Конечно, для меня важно, чтобы человек из себя что-то представлял, а не чтобы я его содержала и везде платила. Поэтому да, для меня важно, чтобы у человека был какой-то бэкграунд. Но для меня не обязательно, чтобы он зарабатывал больше меня. Мне просто важно знать, что я для него не банкомат. Я считаю, что это абсолютно нормально – мужчина должен стоять на ногах.