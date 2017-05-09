Касаткина - о встрече с Пике: "Коленочки дрожали"

Россиянка Дарья Касаткина сфотографировалась с защитником "Барселоны" Жераром Пике во время пребывания в Мадриде. Днем ранее 20-летняя теннисистка проиграла Роберте Винчи (1:6, 6:1, 1:6) в первом круге турнира в столице Испании.

– Без комментариев. #КоленочкиДрожали #СтраннаяПоза #Лав, – подписала фотографию с футболистом на своей странице в Инстаграме Касаткина.

Напомним, что сам Пике вчера посетил матч между Давидом Феррером (Испания) и Михаилом Кукушкиным (Казахстан), и был освистан мадридской публикой.