18:43 | ТЕННИС — WTA

Касаткина - о встрече с Пике: "Коленочки дрожали"

0
0
0
0
1

Россиянка Дарья Касаткина сфотографировалась с защитником "Барселоны" Жераром Пике во время пребывания в Мадриде. Днем ранее 20-летняя теннисистка проиграла Роберте Винчи (1:6, 6:1, 1:6) в первом круге турнира в столице Испании.

– Без комментариев. #КоленочкиДрожали #СтраннаяПоза #Лав, – подписала фотографию с футболистом на своей странице в Инстаграме Касаткина.

Напомним, что сам Пике вчера посетил матч между Давидом Феррером (Испания) и Михаилом Кукушкиным (Казахстан), и был освистан мадридской публикой.

 

No comments🔴🔵 #коленочкидрожали #страннаяпоза #лав

Публикация от Daria Kasatkina (@kasatkina) Май 9 2017 в 8:25 PDT

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Чувак на диване выражает общественное мнение по этому вопросу))

18:48