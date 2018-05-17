13:51 | Теннис — WTA

Касаткина не вышла в четвертьфинал турнира в Риме

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Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в третеьм круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 0:6, 6:3, 6:2.

Соперницей Свитолиной в следующей встрече станет победительница поединка Мария СаккариАнгелик Кербер.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 4) – Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – 0:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ИГл

Элина меньше нервничала - потому и победила. А так примерно одного уровня теннисистки.

14:58

shpasic

интересно, Карла Суарес Наварро - уровня Касаткиной или гораздо выше?

14:15

За Арсеналий с децтва!))

Красоточка, Элинка!)) Просто без шансов!) Примитивной перекидкой Свитолину не пройдёшь.) 4-0 по личкам, и я даже не представляю за счёт чего теннисистки уровня Касаткиной способны обыграть Элину.)

14:09

Котттт

Даше надо меньше кушать. В ней полторы Свитолиных поместится.

14:08

shpasic

Даша - огонь! неплохо поднялась на ставочке после первого сета!))

14:07

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