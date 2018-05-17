Касаткина не вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в третеьм круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 0:6, 6:3, 6:2.

Соперницей Свитолиной в следующей встрече станет победительница поединка Мария Саккари – Ангелик Кербер.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 4) – Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – 0:6, 6:3, 6:2