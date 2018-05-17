Касаткина не вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в третеьм круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 0:6, 6:3, 6:2.
Соперницей Свитолиной в следующей встрече станет победительница поединка Мария Саккари – Ангелик Кербер.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 4) – Дарья КАСАТКИНА (Россия, 14) – 0:6, 6:3, 6:2
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ИГл
Элина меньше нервничала - потому и победила. А так примерно одного уровня теннисистки.
14:58
shpasic
интересно, Карла Суарес Наварро - уровня Касаткиной или гораздо выше?
14:15
За Арсеналий с децтва!))
Красоточка, Элинка!)) Просто без шансов!) Примитивной перекидкой Свитолину не пройдёшь.) 4-0 по личкам, и я даже не представляю за счёт чего теннисистки уровня Касаткиной способны обыграть Элину.)
14:09
Котттт
Даше надо меньше кушать. В ней полторы Свитолиных поместится.
14:08
shpasic
Даша - огонь! неплохо поднялась на ставочке после первого сета!))
14:07