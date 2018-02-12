Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе. В матче первого круга с американкой Кэтрин Беллис при счете 5:7, 1:4 она отказалась от продолжения борьбы.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэтрин Беллис (США, Q) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 7:5, 4:1 отказ 2-го игрока