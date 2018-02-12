15:49 | Теннис — WTA

Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе

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Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе. В матче первого круга с американкой Кэтрин Беллис при счете 5:7, 1:4 она отказалась от продолжения борьбы.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Кэтрин Беллис (США, Q) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 7:5, 4:1 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Бней Иегуда, не понимаю, в чем прикол болеть за чужих спортсменов?

16:29

Бней Иегуда

CiCi красоточка!)) 18 лет девочке и большое будущее.) Вынесла Касаткину вообще без шансов!))

16:01

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