Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе. В матче первого круга с американкой Кэтрин Беллис при счете 5:7, 1:4 она отказалась от продолжения борьбы.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кэтрин Беллис (США, Q) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 7:5, 4:1 отказ 2-го игрока
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