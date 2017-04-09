Касаткина не смогла сдержать слез на церемонии награждения

Дарья Касаткина, одержавшая победу на турнире в Чарльстоне, не смогла сдержать слез на церемонии награждения. Для 19-летней россиянки этот титул стал первым в карьере.

– В первую очередь хотела бы поздравить Лену, которая провела отличный турнир, – приводит пресс-служба WTA слова Касаткиной. – Желаю ей удачи в следующих турнирах. Также хотела бы сказать большое спасибо организаторам турнира. Также благодарю всех спонсоров, судей, линейных судей, болбоев, спасибо всем!

И, конечно, хочу сказать спасибо моей команде (плачет). Спасибо, что всегда были рядом со мной, я люблю вас!