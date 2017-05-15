14:00 | ТЕННИС — WTA

Касаткина из-за травмы снялась с матча со Стрыцовой на турнире в Риме

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Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме. Она снялась с матча первого круга против чешки Барборы Стрыцовой при счете 6:4, 3:4 из-за травмы.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 2 775 745 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Стрыцова (Чехия, 14) - КАСАТКИНА (Россия) - 4:6, 4:3 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RusSuck

Читалось.))

14:41