Касаткина из-за травмы снялась с матча со Стрыцовой на турнире в Риме

Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме. Она снялась с матча первого круга против чешки Барборы Стрыцовой при счете 6:4, 3:4 из-за травмы.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Стрыцова (Чехия, 14) - КАСАТКИНА (Россия) - 4:6, 4:3 отказ 2-го игрока
.@BaraStrycova books @InteBNLdItalia Second round place after Kasatkina retires due to injury. pic.twitter.com/kMGo0eCFv1– WTA (@WTA) 15 мая 2017 г.
RusSuck
Читалось.))
14:41