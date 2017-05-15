Касаткина из-за травмы снялась с матча со Стрыцовой на турнире в Риме

Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме. Она снялась с матча первого круга против чешки Барборы Стрыцовой при счете 6:4, 3:4 из-за травмы.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стрыцова (Чехия, 14) - КАСАТКИНА (Россия) - 4:6, 4:3 отказ 2-го игрока