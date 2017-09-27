Касаткина и Синякова проиграли во втором круге турнира в Ухани в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и чешка Катержина Синякова выбыли из борьбы на турнире в Ухани в парном разряде. Во втором круге они проиграли Алисии Росольской из Польши и Эбигэйл Спирз из США со счетом 1:6, 5:7.
В следующем раунде Росольска и Спирз сыграют с победительницами матча Саня Мирза (Индия)/Пэн Шуай (Китай) – Анастасия Севастова (Латвия)/Донна Векич (Хорватия).
Напомним, ранее Касаткина проиграла россиянке Екатерине Макаровой в третьем круге турнира в одиночном разряде.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Росольска/Спирз (Польша/США, 7) – КАСАТКИНА/Синякова (Россия/Чехия) – 6:1, 7:5
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