Касаткина и Синякова проиграли во втором круге турнира в Ухани в парном разряде

Россиянка Дарья Касаткина и чешка Катержина Синякова выбыли из борьбы на турнире в Ухани в парном разряде. Во втором круге они проиграли Алисии Росольской из Польши и Эбигэйл Спирз из США со счетом 1:6, 5:7.

В следующем раунде Росольска и Спирз сыграют с победительницами матча Саня Мирза (Индия)/Пэн Шуай (Китай) – Анастасия Севастова (Латвия)/Донна Векич (Хорватия).

Напомним, ранее Касаткина проиграла россиянке Екатерине Макаровой в третьем круге турнира в одиночном разряде.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Росольска/Спирз (Польша/США, 7) – КАСАТКИНА/Синякова (Россия/Чехия) – 6:1, 7:5