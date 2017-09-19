Касаткина и Павлюченкова - во втором круге турнира в Токио

Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг турнира WTA в Токио. Первая в трех сетах обыграла американку Мэдисон Бренгл, а вторая выиграла у американки Кэтрин Беллис.

Во втором круге Касаткина сыграет с немкой Ангелик Кербер, а Павлюченкова - с китаянкой Ван Цян.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия) - Бренгл (США) - 3:6, 6:2, 6:4

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Беллис (США) - 4:6, 6:0, 6:4