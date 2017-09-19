Касаткина и Павлюченкова - во втором круге турнира в Токио

Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова вышли во второй круг турнира WTA в Токио. Первая в трех сетах обыграла американку Мэдисон Бренгл, а вторая выиграла у американки Кэтрин Беллис.
Во втором круге Касаткина сыграет с немкой Ангелик Кербер, а Павлюченкова - с китаянкой Ван Цян.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
КАСАТКИНА (Россия) - Бренгл (США) - 3:6, 6:2, 6:4
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - Беллис (США) - 4:6, 6:0, 6:4
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