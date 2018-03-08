06:39 | Теннис — WTA

Касаткина и Павлюченкова проиграли в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе


Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова потерпели поражение в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В двух сетах они уступили испанкам Ларе Арруабаррене и Аранче Парре Сантонхе.

В другой встрече россиянка Алла Кудрявцева в паре с украинской Людмилой Киченок проиграла американке Ване Кинг и словенке Катарине Среботник

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг

Лара Арруабаррена/Аранча Парра Сантонха (Испания) - Дарья КАСАТКИНА/Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:2, 6:3

Ваня Кинг/Катарина Среботник (США/Словения) - Людмила Киченок/Алла КУДРЯВЦЕВА (Украина/Россия) - 6:3, 4:6, 14:12

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/12/

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