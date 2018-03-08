Касаткина и Павлюченкова проиграли в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова потерпели поражение в матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В двух сетах они уступили испанкам Ларе Арруабаррене и Аранче Парре Сантонхе.

В другой встрече россиянка Алла Кудрявцева в паре с украинской Людмилой Киченок проиграла американке Ване Кинг и словенке Катарине Среботник.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лара Арруабаррена/Аранча Парра Сантонха (Испания) - Дарья КАСАТКИНА/Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 6:2, 6:3

Ваня Кинг/Катарина Среботник (США/Словения) - Людмила Киченок/Алла КУДРЯВЦЕВА (Украина/Россия) - 6:3, 4:6, 14:12