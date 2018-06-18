19:32 | Теннис — WTA

Касаткина и Мугуруса победили Сестини-Главачкову и Стрыцову в Бирмингеме


Россиянка Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса выиграли у чешек Андреа Сестини-Главачковой и Барборы Стрыцовой в первом круге турнира в Бирмингеме в парном разряде. 

Во втором круге им предстоит матч с Николь Меличар и Кветой Пешке.

Бирмингем (Великобритания) 

Турнир WTA The Classic Birmingham 

Призовой фонд 871 028 долларов 

Открытые корты, трава 

Парный разряд 

Первый круг 

Дарья КАСАТКИНА/Гарбинье Мугуруса (Россия/Испания) - Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 2) - 2:6, 6:4, 10:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/birmingham/2018/12/

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Материалы других СМИ