Касаткина и Мугуруса победили Сестини-Главачкову и Стрыцову в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса выиграли у чешек Андреа Сестини-Главачковой и Барборы Стрыцовой в первом круге турнира в Бирмингеме в парном разряде.
Во втором круге им предстоит матч с Николь Меличар и Кветой Пешке.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA The Classic Birmingham
Призовой фонд 871 028 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Дарья КАСАТКИНА/Гарбинье Мугуруса (Россия/Испания) - Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 2) - 2:6, 6:4, 10:7
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