Касаткина и Мугуруса победили Сестини-Главачкову и Стрыцову в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса выиграли у чешек Андреа Сестини-Главачковой и Барборы Стрыцовой в первом круге турнира в Бирмингеме в парном разряде.

Во втором круге им предстоит матч с Николь Меличар и Кветой Пешке.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA The Classic Birmingham

Призовой фонд 871 028 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Дарья КАСАТКИНА/Гарбинье Мугуруса (Россия/Испания) - Андреа Сестини-Главачкова/Барбора Стрыцова (Чехия, 2) - 2:6, 6:4, 10:7