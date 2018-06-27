Касаткина и Кербер сыграют в четвертьфинале турнира в Истборне

Немка Ангелик Кербер победила Дэниэлл Роуз Коллинз из США во втором круге турнира в Истборне. Соперником Кербер станет россиянка Дарья Касаткина, которая ранее взяла верх над Анастасией Севастовой из Латвии.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 852 564 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Барбора Стрыцова (Чехия, 14) - 6:3, 6:4

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Джоанна Конта (Великобритания, 13) - 4:6, 6:1, 6:4

Эшли Барти (Австралия, 8) - Си Сувэй (Тайвань) - 6:0, 6:4

Арина Соболенко (Белоруссия) - Элисе Мертенс (Бельгия, 9) - 7:5, 2:6, 7:6 (7:4)

Ангелик Кербер (Германия, 4) - Дэниэлл Роуз Коллинз (США) - 6:1, 6:1

Елена Остапенко (Латвия, 5) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:1, 6:2

Агнешка Радванска (Польша) - Петра Квитова (Чехия, 3) - 0:0 отказ 2-го игрока