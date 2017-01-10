12:03 | ТЕННИС — WTA

Касаткина и Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Сиднее

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Россиянка Дарья Касаткина в паре с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию, вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее. Российско-австралийская пара сегодня в трех сетах обыграла американок Лизель Хубер и Марию Санчес.

Следующими соперницами Гавриловой и Касаткиной будут победительницы матча Тимеа Бабош (Венгрия)/Анастасия Павлюченкова (Россия) - Мартина Хингис (Швейцария)/Коко Вандевэй (США).

Сидней (Австралия) 

Турнир WTA Apia International Sydney 

Призовой фонд 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) - Хубер/Санчес М. (США) - 1:6, 6:4, 10:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/12/5/

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