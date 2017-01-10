Касаткина и Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Сиднее

Россиянка Дарья Касаткина в паре с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию, вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее. Российско-австралийская пара сегодня в трех сетах обыграла американок Лизель Хубер и Марию Санчес.

Следующими соперницами Гавриловой и Касаткиной будут победительницы матча Тимеа Бабош (Венгрия)/Анастасия Павлюченкова (Россия) - Мартина Хингис (Швейцария)/Коко Вандевэй (США).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) - Хубер/Санчес М. (США) - 1:6, 6:4, 10:7