Касаткина и Гаврилова вышли в полуфинал турнира в Сиднее

Россиянка Дарья Касаткина в паре с Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию, вышла в полуфинал турнира WTA в Сиднее. Российско-австралийская пара сегодня в трех сетах обыграла американок Лизель Хубер и Марию Санчес.
Следующими соперницами Гавриловой и Касаткиной будут победительницы матча Тимеа Бабош (Венгрия)/Анастасия Павлюченкова (Россия) - Мартина Хингис (Швейцария)/Коко Вандевэй (США).
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International Sydney
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) - Хубер/Санчес М. (США) - 1:6, 6:4, 10:7