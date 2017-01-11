11:27 | ТЕННИС — WTA

Касаткина и Гаврилова не вышли на парный четвертьфинал Сиднея

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Россиянка Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова, перед прошлым сезоном сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское, не вышли на четвертьфинальный матч парного разряда турнира WTA в Сиднее. Их соперницы Андрея Клепач из Словении и испанка Мария Хосе Мартинес Санчес прошли в следующий раунд без борьбы.

В полуфинале они могут встретиться с венгеркой Тимеа Бабош и еще одной представительницей России - Анастасией Павлюченковой, если те одержат победу в своем поединке.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Клепач/Мартинес Санчес (Словения/Испания) – Гаврилова/КАСАТКИНА (Австралия/Россия) – 0:0 отказ 2-й пары

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2017/12/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

да и правильно, лучше к АО подготовиться получше.

11:34

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