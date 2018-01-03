Каролина Плишкова вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене

Чешка Каролина Плишкова в матче второго круга турнира в Брисбене обыграла американку Кэтрин Картан Беллис. Встреча, продолжавшаяся 54 минуты, завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу европейской теннисистки.

В 1/4 финала турнира соперницей Плишковой станет представительница Эстонии Кайя Канепи.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 894 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Плишкова Кар. (Чехия, 2) – Беллис (США) – 6:1, 6:1

Канепи (Эстония, Q) – Цуренко (Украина) – 6:4, 6:3