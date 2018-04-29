Каролина Плишкова выиграла турнир в Штутгарте. В финальном матче чешка одолела Коко Вандевеге.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 750 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Коко Вандевеге (США, WC) - 7:6 (7:2), 6:4
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