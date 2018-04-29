17:13 | Теннис — WTA

Каролина Плишкова выиграла турнир в Штутгарте

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Каролина Плишкова выиграла турнир в Штутгарте. В финальном матче чешка одолела Коко Вандевеге.

Штутгарт (Германия) 

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix 

Призовой фонд 750 900 долларов 

Закрытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Финал 

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Коко Вандевеге (США, WC) - 7:6 (7:2), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stuttgart/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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За Арсеналий с децтва!))

/

18:29

За Арсеналий с децтва!))

.

17:21

За Арсеналий с децтва!))

10-й, юбилейный, титул Каро!) 6-й год подряд в титулах!)

17:19

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