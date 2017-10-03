Каролина Плишкова сыграет с Кирстей в третьем круге турнира в Пекине

Чешка Каролина Плишкова обыграла немку Андреа Петкович во втором круге турнира в Пекине – 6:4, 6:4. В следующем раунде она сыграет с румынкой Сораной Кирстей, которая победила американку Кристину Макхэйл.

В другой встрече турнира американка Коко Вандевеге отказалась от борьбы во втором сете матча против австралийки Дарьи Гавриловой при счете 3:6, 0:2.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Плишкова Кар. (Чехия, 4) – Петкович (Германия, Q) – 6:4, 6:4

Кирстя (Румыния) – Макхэйл (США, Q) – 7:6 (7:4), 6:0

Гаврилова (Австралия) – Вандевеге (США, 14) – 6:3, 2:0 отказ 2-го игрока