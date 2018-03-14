00:40 | Теннис — WTA

Каролина Плишкова стала участницей четвертьфинала в Калифорнии


Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 7:6 (7:2) она переиграла американку Аманду Анисимову. Отметим, что Плишкова выполнила 14 ударов навылет, а ее соперница – 28. Плишкова в четвертьфинале встретится с Наоми Осакой или Марией Саккари.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Аманда Анисимова (США, WC) - 6:1, 7:6(7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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