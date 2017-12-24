Каролина Плишкова рассчитывает выиграть турнир "Большого шлема" в предстоящем сезоне

Каролина Плишкова, которая в этом году провела 8 недель в ранге первой ракетки мира, а на данный момент является 4-м номером мирового рейтинга, заявила, что ее целью на сезон-2018 будет победа на турнире "Большого шлема", сообщает издание The Nation.

"Моей целью определенно будет победа на турнире "Большого шлема". Следующий год будет сложным, ведь предстоит защищать много очков. В 2017-м у меня было много хороших результатов. Постараюсь выступать лучше, чем в предыдущем сезоне", – сказала 25-летняя теннисистка в Таиланде, где участвует в показательном турнире.

Лучшим результатом Плишковой на мэйджорах является финал US Open-2016. В 2017-м в ее активе – полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфиналы в Австралии и США.