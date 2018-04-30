Каролина Плишкова: "Понимала, что легко мне титул не достанется"

Чешка Каролина Плишкова заявила, что у нее были определенные трудности в финальном матче турнира в Штутгарте против американки Коко Вандевей (7:6 (7:2), 6:4). Теннисистка добавила, что к такого рода матчам нужно хорошо готовиться именно психологически.

– Все наши матчи с Коко чем-то похожи друг на друга – цитирует официальный сайт WTA Плишкову. – Мы каждый раз играем тай-брейк, а также всегда в каждом сете есть брейк. Мне всегда нелегко противостоять ей. Нужно быть очень хорошо готовой психологически, чтобы бороться за каждое очко, несмотря на счет. Я рада, что мне удалось победить в двух партиях. Все решили считанные розыгрыши.

Кажется, на старте матча я все время попадала первым мячом, но Вандевей была очень мотивирована. Она действовала активно и хорошо провела первые геймы. В некоторых моментах я играла слишком медленно, а она все делала правильно, поэтому и повела с брейком.

Хорошо, что мне удалось быстро вернуться в игру, достаточно легко сделав брейк. В дальнейшем на приеме так просто мне уже не было. Коко может выполнять мощные удары и играть прекрасные геймы, а затем отдавать легкие очки сопернице. Я ждала своих шансов, и в итоге получила несколько.

В целом, я неплохо подавала, только в концовке возникли трудности, но это нормально, когда на кону автомобиль. Сложным был гейм при счете 5:2. Я начала его довольно медленно и плохо подавала, допустив двойную ошибку. Я стала медленнее передвигаться. Может, я подумала, что она сама отдаст мне этот гейм. Однако Вандевей заиграла гораздо агрессивнее, чем раньше. В следующем гейме я не играла плохо, но она выполнила ряд отличных ударов навылет.

Эта победа значит очень много, потому что я проделала большую работу. Однако не всегда после упорного труда сразу же получаешь вознаграждение. Я понимала, что легко мне титул не достанется, но я довольна работой, которую продела перед турнирами, перед Кубком Федерации.

Я была готова к этой неделе, хотя сейчас ощущаю невероятную усталость. Это было прекрасное время с большим количеством множеством сложных матчей. Но я была хорошо готова психологически, что всегда очень важно. Начало грунтового сезона получилось хорошим, но я надеюсь одержать еще несколько побед на этом покрытии.

После победы в Штутгарте 26-летняя Плишкова поднялась с 10-го на пятое место в чемпионской гонке WTA.

Изменения в рейтинге чемпионской гонки WTA