Каролина Плишкова: "Не ожидала такого успешного начала травяного сезона"

Чешка Каролина Плишкова, в финале турнира в Истборне победившая датчанку Каролин Возняцки, отметила, что данный успех придаст ей уверенность перед Уимблдоном. Матчи первого круга на турнире "Большого шлема" начнутся 3 июля.

– В начале турнира я просто хотела провести несколько матчей и тренировок на траве, – приводит официальный сайт WTA слова Плишковой. – Я не ожидала, что так успешно начну травяной сезон, но это придает мне уверенность в себе перед Уимблдоном. Однако в прошлом году было так же – я тоже играла в финале. Я его не выиграла, а потом плохо выступила на Уимблдоне. Надеюсь, взятый в этом году трофей все изменит.

Плишкова стала первой чешкой, победившей в Истборне с 1998 года, когда это сделала Яна Новотна. После этой победы Новотна выиграла и Уимблдон.