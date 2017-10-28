Каролин Возняцки: "При счете 6:6 на тай-брейке, захотелось убить себя"

Каролин Возняцки рассказала, что очень эмоционально воспринимала игру на тай-брейке против Каролины Плишковой в полуфинале Итогового турнира года. Датчанка повела в счете 6:1, но затем счет сравнялся. В итоге она все же взяла тай-брейк (11:9), победила во втором в сете и вышла в финал.

- Я хорошо начала тай-брейк и повела 6:1, но потом счет начал сокращаться, и ситуация перестала быть радостной, - цитирует официальный сайт WTA Возняцки. - Я хотела выиграть сет любой ценой, но затем счет стал 6:6, и мне захотелось убить себя. Я уже думала, что проиграю сет. Думаю, поражение немного надломило Каролину.

С нетерпением жду финала. Я уверенно себя чувствую. С кем бы я ни играла, это будет тяжелый матч.