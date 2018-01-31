Каролин Возняцки: "На турнир в Петербурге я прилетела на самолете Медведева"

Датская теннисистка Каролин Возняцки заявила, что на турнир WTA в Санкт-Петербурге прилетела на самолете генерального директора соревнований Александра Медведева. На прошлой неделе Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии и стала первой ракеткой мира. Сегодня в Санкт-Петербурге прошло чествование датской теннисистки.

– Это не правда, что король Дании предоставлял мне самолет для перелета после победы в Мельбурне, – приводит РИА "Новости" слова Возняцки. – Я слетала на один день в Копенгаген, а оттуда мы возвращалась с Александром Медведевым на его личном самолете, здорово, что он подвез меня.

Я получила множество поздравлений после победы в Мельбурне, но поздравление от Серены Уильямс было особенным. Она меня очень тепло поздравила, мне было очень приятно получить его. У меня были напряженные дни, но существенно моя жизнь не поменялась. Моя мечта осуществилась, когда я стала первой ракеткой мира. Это был долгий путь, на этом пути я получала удовольствие. Хочу хорошо выступить в Петербурге, а моя главная мотивация – выигрывать турниры. Быть первой ракеткой и выиграть турнир Большого шлема – это что-то особенное.

Возняцки, получившая от организаторов первый номер посева и пропускавшая первый круг, стартует на турнире в Санкт-Петербурге в четверг, 1 февраля, матчем с россиянкой Анастасией Потаповой.